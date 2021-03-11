Son dakika haberi: Suriye'de görevli askerin çağrısıyla Zonguldak'ta toplanan giysiler çocuklara ulaştırıldı
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Son dakika haberi: Suriye'de görevli askerin çağrısıyla Zonguldak'ta toplanan giysiler çocuklara ulaştırıldı

11.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:28
Son dakika haberi: Suriye'de görevli askerin çağrısıyla Zonguldak'ta toplanan giysiler çocuklara ulaştırıldı

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan giysi ve oyuncaklar, Mehmetçik aracılığıyla Suriyeli çocuklara teslim edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan giysi ve oyuncaklar, Mehmetçik aracılığıyla Suriyeli çocuklara teslim edildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli Ereğlili Piyade Komando Uzman Çavuş Burak Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Suriyeli çocuklar üşümesin" çağrısı üzerine AK Parti İlçe Kadın Kollarınca başlatılan kampanyada, giysi, kışlık ayakkabı ve oyuncak toplandı.

AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplanan eşyaların, cinsiyet ve yaş gruplarına göre ayrıldığını, içerisine şeker ve çikolatada da konularak paketlendiğini söyledi.

Paketlerin İdlib'e ulaştırıldığını anlatan Bozkurt, "Yüzlerce çocuğa paketleri Mehmetçiğimiz dağıttı, büyük mutluluk duyduk. Yardımların toplanmasında emeği geçen Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum. Mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru da çok sayıda partilinin büyük özveriyle çalıştığını dile getirerek, "Askerimizin çağrısına duyarsız kalamadık. Paketlere 3-4 takım kıyafet koymaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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