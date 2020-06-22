Son dakika haberi! Suriye'de cezaevinde işkence yapan doktor Almanya'da tutuklandı
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Son dakika haberi! Suriye'de cezaevinde işkence yapan doktor Almanya'da tutuklandı

Son dakika haberi... Suriye'de askeri istihbarata bağlı cezaevinde çalışan ve mahkumlara işkence yapan doktor Alaa M. insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Almanya'da tutuklandı.

Son dakika haberi! Suriye'de cezaevinde işkence yapan doktor Almanya'da tutuklandı
22.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:37

Suriye'de askeri istihbarata bağlı cezaevinde çalışan ve mahkumlara işkence yapan doktor Alaa M. insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Almanya'da tutuklandı.

Almanya Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de askeri istihbarata bağlı cezaevinde mahkumlara işkence ettiği ortaya çıkan doktor Alaa M'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

İnsanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle tutuklanan Alaa M.'Nin Suriye'nin Humus şehrinde çalıştığı bir cezaevinde mahkumlara işkence yaptığı ve birçok mahkumun ölüme neden olduğu belirtildi.

Alaa M.'nin çalıştığı cezaevinde çok sayıda rejim muhalifinin işkence nedeniyle öldüğü uluslararası örgütler tarafından tespit edilmişti.

Almanya'ya 2015 yılında gelen doktor, Hessen eyaletine bağlı Bad Wildungen kasabasında ortopedist olarak çalışıyordu. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

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