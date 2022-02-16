Son dakika haberi | Suriye'de akaryakıt istasyonuna rejim saldırısı: 4 ölü
Demirören Haber Ajansı, Ferhat Dervişoğlu - Güncel
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Son dakika haberi... SURİYE'de rejim ve destekçi güçler tarafından akaryakıt istasyonuna yapılan topçu saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.
SURİYE'de rejim ve destekçi güçler tarafından akaryakıt istasyonuna yapılan topçu saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, Halep kentinin batısında yer alan Termenin köyündeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Rejim ve destekçi güçler tarafından yapılan saldırı sonucu 4 sivil yaşamını yitirirken, bölgede görev yapan sivil savunma ekipleri de çıkan ve saatlerce süren yangını söndürmeye çalıştı. Uzun süren söndürme çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.