Son dakika haberi: Sur zabıtası yaka kameralarıyla otellerde denetim yaptı
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Son dakika haberi: Sur zabıtası yaka kameralarıyla otellerde denetim yaptı

Son dakika haberi: Sur zabıtası yaka kameralarıyla otellerde denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte yerli ve yabancı turistlerin ağırlıkta konaklama yaptıkları otellerde yaka kameraları ile denetim yaptı.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte yerli ve yabancı turistlerin ağırlıkta konaklama yaptıkları otellerde yaka kameraları ile denetim yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır'ın bir çok bölgesinde yeni normalleşme ile birlikte denetimler sıkılaştırıldı. Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Abdullah Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda zabıta müdürlüğü ekipleri yakalarına yerleştirdikleri kameralarla denetime çıktı. Hem ses hem de görüntü kaydı yapan kameralarla yapılan denetimler yüksek çözünürlükle kayıt altına alınırken, zabıta ekipleri denetim yaptıkları otellerde özellikle konaklayan müşterilerin hes kodlarının kayıt altına alınması uyarısında bulundu.

"Denetimlerimizi yaka kameralarıyla gerçekleştirmekteyiz"

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş, denetimleri yaka kameraları aracılığıyla şeffaflık olması adına kayıt altına aldıklarını belirterek, "İlçe genelinde denetimlerin pandemi süreci boyunca aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Yeni normalleşme ile birlikte Sur İlçemizde insanların yoğunlukla kullandıkları noktalarda denetimlerimizi artırdık. Bununla birlikte yeni normalleşme ile beraber ilçemizde yerli ve yabancı turist akımı gerçekleşmektedir. Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Abdullah Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerimizi artırdık. Bu denetimlerimizi yaka kameralarıyla gerçekleştirmekteyiz. Yaka kameraları şeffaf bir denetim yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Halkımızdan tek isteğimiz bir an önce aşılarını olmaları ve korona virüs belasından kurtulmalarıdır "diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi: Sur zabıtası yaka kameralarıyla otellerde denetim yaptı
Son dakika haberi: Sur zabıtası yaka kameralarıyla otellerde denetim yaptı
Son dakika haberi: Sur zabıtası yaka kameralarıyla otellerde denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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