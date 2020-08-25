Son dakika haberi | Şüphelinin ayakkabısından 30 gram uyuşturucu çıktı
Son dakika haberleri: Şüphelinin ayakkabısından 30 gram uyuşturucu çıktıKÜTAHYA'da polis ekiplerinin ihtarına uymayıp kaçan araçta yolcu olarak bulunan şüphelinin ayakkabısından 30 gram uyuşturucu maddesi metamfetamin uyuşturucu çıktı.
Şüphelinin ayakkabısından 30 gram uyuşturucu çıktı
KÜTAHYA'da polis ekiplerinin ihtarına uymayıp kaçan araçta yolcu olarak bulunan şüphelinin ayakkabısından 30 gram uyuşturucu maddesi metamfetamin uyuşturucu çıktı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobile takibe alınırken, şehir girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yolcu olarak bulunan şüpheli M.G.?nin ayakkabısı içerisindeki poşette 30 gram uyuşturucu maddesi metamfetamin ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan araç sürücüsü serbest bırakılırken, ayakkabısında uyuşturucu bulunan şüpheli M.G.?nin işlemleri sürüyor.
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Kaynak: DHA