Son dakika haberi: Şüpheli otomobille kovalamaca sırasında kaza: 2 polis yaralı

Son dakika haberi... ÇORUM'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis otosuyla çarpıştı.

ÇORUM'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis otosuyla çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Çevre yolunda saat 03.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücüsü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Ara sokaklarda yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli otomobil ile polis otosu Ulukavak Mahallesi Söğüklüevler Caddesi'nde çarpıştı. Kazada, sivil polis memurları M.Ö. ve T.İ. hafif yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali S. emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar