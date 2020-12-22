Son dakika haberi | Şüpheli araçtan tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Şüpheli araçtan tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

22.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:59
Son dakika haberi | Şüpheli araçtan tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haber... Nevşehir'in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı 1 adet şarjör içerisinde 10 dolu fişek ele geçirilmenin yanı sıra araç içerisinde 140 gram esrar, 0,18 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan A.T. ve H.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmail Demir Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Merve Dizdar Coşkun Sabah
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Alman Adana İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Şüpheli araçtan tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:03:29. #1.14#
title