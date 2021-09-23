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Son dakika haberi: Şüpheli araçtan 40 sahte 100'lük dolar ele geçti: 1 yabancı uyrukluya gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Şüpheli araçtan 40 sahte 100'lük dolar ele geçti: 1 yabancı uyrukluya gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta 40 adet sahte 100'lük ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgili Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta 40 adet sahte 100'lük ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgili Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Sinop yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 40 adet 100'lük sahte ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Irak uyruklu T.S.A.A. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen T.S.A.A. polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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