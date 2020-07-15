Son dakika haberi: Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut...
Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
15.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:36
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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Kaynak: AA