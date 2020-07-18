Son dakika haberi... Süper Lig'e çıkan Erzurumspor futbolcularını, taraftarlar coşkuyla karşıladı
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Son dakika haberi... Süper Lig'e çıkan Erzurumspor futbolcularını, taraftarlar coşkuyla karşıladı

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor, evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenerek, Süper Lig'e yükseldi.

Son dakika haberi... Süper Lig'e çıkan Erzurumspor futbolcularını, taraftarlar coşkuyla karşıladı
18.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:37

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor, evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenerek, Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından takım otobüsüyle cadde turuna çıkan yönetim ekibini ve futbolcuları onbinlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçın sonucunda Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi. Galibiyetin ardından futbolcular takım otobüsüyle Havuzbaşı Kent Meydanına geldi. Erzurumsporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı. Daha sonra futbolcular ve taraftarlar karşılıklı olarak tezahüratlar yaptı.

Öte yandan kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de takım otobüsünde, taraftarlarla beraber Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselişini coşkuyla kutladı.

(Çağrı Korkmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

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