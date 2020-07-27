Son dakika haberi... Süper Lig'de sezonun istatistikleri Son dakika haberi: Süper Lig'de bu sezon Farnolle, Appindangoye ve Alin Tosça 3060 dakika ile en çok süre alan oyuncular oldu.

Süper Lig'de bu sezon Farnolle, Appindangoye ve Alin Tosça 3060 dakika ile en çok süre alan oyuncular oldu. Bu sezon evinde en fazla Başakşehir, deplasmanda ise Trabzonspor kazandı. Kayserispor en çok kendi kalesine gol atan ekip olurken, Galatasaray ile Trabzonspor en çok penaltıdan gol kaydeden takımlar olarak yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ait istatisiki bilgiler yayımlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı 2019-2020 sezonu istatistiklerinde en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.

Bu sezon en çok Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor), Aaron Appindangoye (DG Sivasspor) ve Alin Tosça (Gaziantep FK) süre aldı. Bu 3 futbolcuda toplam 3060 dakikada sahada kaldı.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE, TRABZONSPOR DEPLASMANDA

Ligde evinde en çok galip gelen şampiyon Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler içeride rakiplerini 12 kez mağlup etti. Onları 11 galibiyetli Fenerbahçe ile Sivasspor takip etti. Deplasmanda ise Trabzonspor zirvede bulunuyor. Karadeniz ekibi dışarıda toplam 9 galibiyet aldı. Bordo-mavilileri 8 galibiyetli Başakşehir ile Beşiktaş izledi.

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth gol krallığında sezonu zirvede tamamladı. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Sörloth'u 22 gollü Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor) ve 17 gollü Adis Jahovic (Antalyaspor) takip etti.

Bu sezon en çok 90+'larda geldi. Takımlar bu dakikalarda toplam 78 gol buldu. 45+'larda 20 ve 70 ve 78. dakikalarda 16'şar gol atıldı.

KULÜP BAZINDA TİPLERİNE GÖRE GOL SAYILARI

Trabzonspor, kulüp bazında 72 golle gol sayılarında en üst sırada yer alırken bu gollerin 46'sını ayak, 15'ini kafa ve 11'ini penaltı vuruşundan gerçekleştirdi. 63 golle ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir ise bu gollerin 48'ini ayak, 8'ini kafa, 6'sını penaltı ve 1 tanesini kendi kalesine attı. Üçüncü sırada 61 golle yer alan Alanyaspor ise bu gollerin 43'ünü ayak, 15'ini kafa ve 3'ünü penaltıdan buldu.

Bu sezon Süper Lig'de toplamda 875 gol atılırken bu gollerin, 600'ü ayak, 139'u kafa, 115'i penaltı ve 21'i kendi kalesine atılan gol şeklinde geldi.

PENALTIDAN EN ÇOK TRABZONSPOR VE GALATASARAY

Kayserispor 4 golle en çok kendi kalesine atan takım olarak dikkat çekti. Penaltılara bakıldığında Trabzonspor ile Galatasaray ilk sırada bulunuyor. İki takım 11'er kez penaltı noktasından gol buldu. Kafa ile en çok golü de 15 ile Trabzonspor ile Alanyaspor kaydetti. Şampiyon Başakşehir de 48 golü ayak ile atarak zirvede bulunuyor.

EN ÇOK 7. HAFTA KART ÇIKTI

Süper Lig'de bu sezon toplamda 1385 sarı kart çıkarken, en çok sarı kart gösterilen hafta 59 kartla 7. hafta oldu. Kırmızı kart olarak ise toplamda 98 kez hakemler bu kartına başvurdu. 8 kırmızı kartla en çok 11. haftada oldu.

Süper Lig'de en çok sarı kart gören takım 88 kartla Ankaragücü olurken, onu 87 kartla Beşiktaş ve 86 kartla Gençlerbirliği takip etti. Ligde en çok kırmızı kart gören takım ise 11 kartla Fenerbahçe. Sarı-lacivertlileri 9 kartla Kayserispor ve 8 kartla Yeni Malatyaspor izledi.

Süper Lig'de 34 haftada en çok oyuncu değişikliği yapan takım 116 ile Medipol Başakşehir kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertlileri 113 değişiklik ile Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği takip etti.

(İHA)

Kaynak: İHA