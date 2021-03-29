Son dakika haberi... 'Süper Ay' ışığında terörle mücadele
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Son dakika haberi... 'Süper Ay' ışığında terörle mücadele

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... 'Süper Ay' ışığında terörle mücadele

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandoların 'Süper Ay' ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekatının fotoğraflarını paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandoların 'Süper Ay' ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekatının fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, 'Bize Ay Yıldızın ışığı yeter' mesajıyla komandoların 'Süper Ay' ışığında gerçekleştirdiği terörle mücadele harekatının fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız; dün gece 2173 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde icra ettikleri teröristle mücadele harekatını Süper Ayın ışığında gerçekleştirdi" denildi.


Son dakika haberi... 'Süper Ay' ışığında terörle mücadele
Son dakika haberi... 'Süper Ay' ışığında terörle mücadele
Son dakika haberi... 'Süper Ay' ışığında terörle mücadele

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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