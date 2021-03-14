Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralı
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Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralı

14.03.2021 01:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 01:28

Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralıADANA'da sünnet düğününde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 2 kişi de yaralandı.

Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'da sünnet düğününde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i polis 2 kişi de yaralandı.

Olay, aksam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında sünnet düğünü yapan bir grup, başka bir grubun havaya ateş açmasının ardından tartışmaya başladı. İki grup arasında kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar silah ve sopalı kavga etmeye başladı. Kavgada, sünnet düğünü yapılan alana sonra gelen gruptaki bir kişinin davetlilerin üzerine açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Düğündekilere ateş açan grup olay yerinden kaçarken, mahalledekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ardından ambulanslarla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kavga ihbarı üzerine gelen 1 polis memuru ise tarafları ayırmaya çalışırken başına aldığı darbeyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gürsoy Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavganın ardından polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler saldırıyı gerçekleştirilen kişi yada kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralı
Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralı
Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralı
Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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