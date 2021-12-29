Son dakika haberi: Sungurlu itfaiyesi 286 yangına müdahale etti

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu yılda yangından yangına koştu. Ekiplerin 2021 yılında toplam 286 yangına müdahale ettiği bildirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye ekiplerinin 2021 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 29 ev, 112 arazi ve anız yangını, 25 araç yangını, 23 tandırlık, 26 kömürlük, 21 ot ve bahçe, 13 saman balyası, 22 çöp bidonu, 2 orman yangını, 4 baca, 4 tüp, 2 elektrik trafosu ve 3 mezarlık yangınına müdahale ettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin 2021 yılı içerisinde ilçe genelinde meydana gelen 53 trafik kazasına da müdahalede bulunarak araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladıklarını hatırlatan Başkan Şahiner, vatandaşlara baca temizliği yaptırmaları konusunda da uyarıda bulundu.

Başkan Şahiner, "Gerekli baca temizliğinin yapılması muhtemel zehirlenme ve baca yangınlarını önleyecektir. Bu konuda bütün halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi. - ÇORUM