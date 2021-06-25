Son dakika haberi! Sungurlu'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sungurlu'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı

Son dakika haberi! Sungurlu'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle balçıkla sıvanan caddeler ekipler tarafından temizlenmeye başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle balçıkla sıvanan caddeler ekipler tarafından temizlenmeye başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları nedeniyle tarım arazilerinin yanı sıra ilçedeki cadde ve sokaklar sel suları altında kaldı. Balçıkla sıvanan caddeler itfaiye ekipleri tarafından temizlenmeye başladı.

Bugün öğle saatlerindeki yağışın ardından kuraklık nedeniyle kuruyan Di ve Budaközü çayları, yağmur sonrası gelen sel suları nedeniyle taşmıştı. - ÇORUM

Son dakika haberi! Sungurlu'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı
Son dakika haberi! Sungurlu'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti Giresun milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
AK Parti Giresun milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Lütfü Türkkan Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Tuğba Coşkun Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Sungurlu'da sel sonrası temizlik çalışmaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 20:25:20. #1.14#

title