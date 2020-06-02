Son dakika haberi... SunExpress yeni iletişim kampanyasına başlıyor Son dakika habere göre SunExpress, Avrupa ve Türkiye'de hayata geçireceği yeni iletişim kampanyasına başlamaya hazırlanıyor.

SunExpress, Avrupa ve Türkiye'de hayata geçireceği yeni iletişim kampanyasına başlamaya hazırlanıyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Almanya'dan Philipp und Keuntje (PUK) ve Türkiye'den Communication Partner ajanslarının iş birliğiyle hazırlanan kampanya, marka imajını güçlendirirken aynı zamanda tatilin, aile ve arkadaş ziyaretlerinin ne kadar özlendiğinin de altını çiziyor.

'Mutluluğa biletiniz' sloganıyla hazırlanan kampanya Kovid-19 salgını nedeniyle değişen trendlere bağlı olarak kişisel seyahat motivasyonlarına odaklanıyor. Daha önce hiç olmadığı kadar özlemini duyduğumuz anlara vurgu yapan kampanya; uçmaya değil, seyahat etmenin altında yatan duygusal nedenlere dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress CMO'su Kerstin Lomb, amaçlarının tüm müşterilere hitap ederken marka bilinirliğine katkı sağlayacak bir kampanya yapmak olduğunu belirterek, "SunExpress, benimsediği Türk misafirperverliğiyle, müşterilerine uçmanın ötesinde deneyimler sunan yenilikçi bir hava yolu şirketi. Bu da son derece modern ve esnek bir marka yönetimi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

'Mutluluğa biletiniz' kampanyası önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.

Kaynak: AA