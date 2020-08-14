Son dakika haberi: SunExpress ve Güneş Sigorta'dan Kovid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası Son dakika habere göre SunExpress, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin güven içinde tatil deneyimi yaşamaları için Güneş Sigorta iş birliğiyle koronavirüs (Kovid-19) teminatlı Kovid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası sunuyor.

SunExpress, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin güven içinde tatil deneyimi yaşamaları için Güneş Sigorta iş birliğiyle koronavirüs (Kovid-19) teminatlı Kovid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, Avrupa'nın en güvenli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye'ye seyahat etmek ve burada tatil yapmak isteyen misafirlere kendilerini güvende hissedecekleri bir seyahat deneyimi yaşatmak amacı ile Güneş Sigorta iş birliğiyle Koronavirüs teminatlı güvence seçenekleri sunmaya başladığını duyurdu.

SunExpress ile yurt dışından Türkiye'ye seyahat edecek misafirler, uçuş rezervasyonlarını yaparken kendilerine sunulan sigorta alternatiflerinden dilediğini seçerek koronavirüse karşı sağlık sigortası teminatına sahip olabilecek.

Bu ürün ile Türkiye'ye seyahat eden kişilerin Kovid-19 hastalığı kesin tanısı nedeni ile hastanede tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı süre boyunca tedavi masrafları, Güneş Sigorta güvencesi altında olacak. Avantajlı fiyatlarla sunulan bu hizmetten yararlanan misafirler, Türkiye'de konaklayacakları süre boyunca ilave tedavi masrafı olmaksızın en iyi sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Gerek Avrupalı tatilcileri Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarına, gerekse Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine ve sevdiklerine ulaştıran SunExpress, Türkiye'deki 14 şehirden Avrupa'daki 29 kente direkt ve tarifeli seferler sunuyor.

Seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az 3 saat erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alıyor.

Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcular, son 48 içinde alınmış negatif Kovid-19 testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmek zorundalar. Kovid-19 testi yaptırmamış yolcular kurallar gereği uçuşa kabul edilmiyor.

Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi.

İki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi.

Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan hava yolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.

Kaynak: AA