Son dakika haberi: Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberi: Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi: Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kent ormanındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan da helikopterle su desteği sağlanarak büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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