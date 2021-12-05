Son dakika haberi | Sultangazi'deki trafik kazaları kamerada

SULTANGAZİ'de farklı noktalarda yaşanan trafik kazaları kameralara yansıdı. Yaşanan kazalarda, 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 1 sürücü kazayı yara almadan atlattı.

KALDIRIM TAŞLARINA ÇARPTI, TAKLA ATARAK YERE DÜŞTÜ

Esentepe Mahallesi'nde sürücüsünün karşı sokağa geçmek için hamle yaptığı motosikletin önünde bir anda araç çıktı. Sürücü araca çarpmamak için direksiyon kırınca motosikleti kontrolden çıktı. Sürücü, motosikletiyle kaldırımdaki taşlara çarpıp, takla atarak, yere düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün takla attıktan sonra yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor. Motosiklet sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

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