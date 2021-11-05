Son Dakika | SULTANGAZİ'DEKİ PATLAMA; YARALANAN KİŞİNİN ANNESİ KONUŞTU

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de patlama olan dairede yaralanan Nizam A.'nın annesi Hazal A., "Tek başındaydı. Kaç gündür tek başınaydı ama telefonda tehdit ediyordu. O maddeden dolayı psikolojik sorunları vardı." dedi.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında oturan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Nizam A. doğal gazı açtıktan sonra patlamasını sağladı. Patlamada 25 yaşındaki Nizam A. yaralandı. Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü. Park halindeki araçlar düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. Patlama sonrası olay yerine gelen Nizam A.'nın annesi Hazal A. fenalaşarak ambulansa alındı. Hazal A. "Çocuk madde bağımlısı. Bilinçaltında bir şeyler oluşuyor. Ondan sonra kafasına ne geliyorsa onu söylüyor 'bunu böyle yapın' diyor. Bizi tehdit etti. Silahla ateş etti. Ben o zaman evdeydim ama bu patlamada evde değildim. Tek başındaydı. Kaç gündür tek başınaydı ama telefonda tehdit ediyordu. O maddeden dolayı psikolojik sorunları vardı. Kaymakamlığa şikayet ettik. Her yere gittik ama bir sonuç alamadık. Çocuk tek başına evde kaldı. Daha önce intihar girişiminde hiç bulunmadı. Öyle bir şey yok ama sürekli 'sizin üçünüzü vuracağım kendimi de vuracağım' sürekli bu lafı kullanıyordu. 10 gün önceye kadar aynı evde yaşıyorduk. Beraberdik çok iyiydik. Çok iyi bir çocuktu. Bu uyuşturucu maddesini getirenin Allah belasını versin buna bir çözüm bulsunlar." dedi.