Son dakika haberi! Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika haberi! Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

07.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:36
Son dakika haberi! Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Sultangazi'de bir kişi, seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Sultangazi'de bir kişi, seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2546. sokakta kaldırımda yürüyen bir kişi, yolda seyir halinde olan bir otomobilden açılan ateşle yaralandı.

Silahlı saldırıda bulunan şüpheliler, geldikleri otomobille bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan kişiyi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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