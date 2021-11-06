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Son dakika haberi: Sultangazi'de patlama: 1 kişi hafif şekilde yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Sultangazi'de patlama: 1 kişi hafif şekilde yaralandı

Son dakika haberler... Sultangazi'de bir apartmanın çatı katında patlama meydana geldi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de bir apartmanın çatı katında patlama meydana geldi. Patlamaya intihar etmek için doğal gazı açan bir kişinin neden olduğu iddia edildi. Patlamanın meydana geldi bina ise drone ile görüntülendi.

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1288/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre intihar etmek isteyen Nizam A. (25) doğal gazı açarak yanıcı bir maddeyle patlamaya neden oldu. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada hafif şekilde yaralanan Nizam A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Patlama sırasında aynı binanın bodrum katında bulunan Hanife Ongun isimli kadın yaşadığı korku nedeniyle baygınlık geçirdi. Dışarıya çıkarılan kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Patlama nedeniyle çatı katından fırlayan tuğlalar, çevre binalara ve park halindeki bir araca da hasar verdi. Polis ekiplerinin patlamanın kaynağına ilişkin incelemeleri sürüyor. Öte yandan patlamanın meydana geldiği bina ise havadan drone ile görüntülendi. Patlamanın şiddeti görüntülere böyle yansıdı.

Vatandaşlar dehşet anlarını anlattı

Patlama sırasında misafirlikte olduğunu söyleyen Ali Dehmen, "Kız kardeşime misafirliğe gelmiştik. Oturup sohbet ediyorduk. Patlama sesi duyduk. Binadan düşen döküntüleri görünce biz de panikledik. Üstü üste patlama oldu. Biz de kendimizi dışarı attık. Biz de canımızı kurtardık. Arabam pert oldu" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Bir patlama sesi duyduk. Buraya geldik. Gaz mı açık olmuş. Patlama olmuş. Bir vatandaş yanmış. Onu da hastaneye götürmüşler. Can kaybı yok. Doğal gazdan olduğunu söylüyorlar. İçeriye çıktım. Odaların kapıları çelik kapı dahi patlamış. Yaralı alınmış ambulansa indirmişler" diye konuştu. - İSTANBUL

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