Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE NARGİLE HIRSIZLARI KAMERADA
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Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE NARGİLE HIRSIZLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, bir iş merkezinin arka tarafında bulunan kümesteki güvercinleri çalmaya çalıştı.

SULTANGAZİ'de, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, bir iş merkezinin arka tarafında bulunan kümesteki güvercinleri çalmaya çalıştı. Başarılı olamayan hırsızlar iş yerindeki nargile şişelerini çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Cebeci Mahallesi'nde geçen çarşamba akşam saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı. Bir iş merkezinin çevresinde keşif yapan iki kişi, iş merkezinin arka tarafında bulunan kümesteki güvercinleri fark etti. Bir süre iş merkezinin çevresinde oyalanmaya devam eden şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri merdivenlerden inerek güvercinlerin bulunduğu kümese doğru geldi. Bir süre kümesin kapısını açmaya çalışan şüpheli, başarılı olamadı. Kümesin yanındaki nargile şişelerini fark eden şüpheli, şişelerden birini alarak olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise iş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere, iki şüphelinin bir süre keşif yaptığı, şüphelilerden birinin elindeki fenerle iş merkezinin arkasına baktığı ve daha sonra merdivenlerden inerek güvercinlerin bulunduğu kümese geldiği, kümesin kapısını açamayınca, kümesin yanında bulunan bir şişe nargileyi alarak uzaklaştığı yansıyor.

Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE NARGİLE HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE NARGİLE HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE NARGİLE HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE NARGİLE HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE NARGİLE HIRSIZLARI KAMERADA
Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE NARGİLE HIRSIZLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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