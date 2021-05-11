Son dakika: SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'de motosikletle otomobil çarpıştı.

SULTANGAZİ'de motosikletle otomobil çarpıştı. Motosikletteki iki kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 09.30'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçince 50. Yıl Mahallesi'nden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne ilerleyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motordan fırlayan ve kask takmadıkları görülen sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkadaşının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavilerinin ardından yaralı 2 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin otomobile çarpıştığı, sürücü ve yanında bulunan arkadaşının motordan fırladıkları görülüyor. Yerden kalkan sürücünün yanına giderek arkadaşının kontrol ettiği, çevredeki vatandaşların kaza yerine doğru koştuğu ve yaralanan kişilere yardım ettikleri kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı