Sultangazi'de motokuryelerin çarpıştığı feci kaza kamerada
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Sultangazi'de motokuryelerin çarpıştığı feci kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de iki motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de iki motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sultangazi 50. yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre siparişe giden ve siparişten dönen iki motorlu kurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motokuryeler sağa sola savruldu. Yaralanan kuryelerin yardımına çevredekiler koşarken bir kişinin ise kazayı eli cebinde izlediği bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yolda yürüyen bir kadının ise korkuyla kaçtığı görülüyor.


Sultangazi'de motokuryelerin çarpıştığı feci kaza kamerada
Sultangazi'de motokuryelerin çarpıştığı feci kaza kamerada
Sultangazi'de motokuryelerin çarpıştığı feci kaza kamerada
Sultangazi'de motokuryelerin çarpıştığı feci kaza kamerada
Sultangazi'de motokuryelerin çarpıştığı feci kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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