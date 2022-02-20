Son dakika haber... SULTANGAZİ'DE KAZA ANI KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber... SULTANGAZİ'DE KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... SULTANGAZİ'DE KAZA ANI KAMERADA

Son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de kaza nedeniyle yol ayrımında duran araca çarpan minibüs refüje çıktı.

SULTANGAZİ'de kaza nedeniyle yol ayrımında duran araca çarpan minibüs refüje çıktı. Kazalarda yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, geçen cuma saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Sultangazi yolunun İsmetpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir minibüs sürücüsü, önündeki araçları geçmek için sollama yaptığı sırada, sol şeritte kaza nedeniyle park halinde olan araçlardan birine arkadan çarptı. Ardından da refüje çıktı. Kaza anı ise, arkadan gelen başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Son dakika haber... SULTANGAZİ'DE KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haber... SULTANGAZİ'DE KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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