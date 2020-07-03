Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE KAMYON PARKA GİRDİ; FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
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Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE KAMYON PARKA GİRDİ; FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Son dakika haberine göre Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan kamyon, çocuk parkına doğru kayarak girdikten sonra ağaca çarparak durdu.

Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE KAMYON PARKA GİRDİ; FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
03.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:06

Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan kamyon, çocuk parkına doğru kayarak girdikten sonra ağaca çarparak durdu.  Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeyken freni boşalan 34 CNT 708 plakalı nakliye kamyonu, yokuş aşağı kaymaya başladı. İçinde sürücüsü olmayan kamyon, çocukların oyun oynadığı parka girdikten sonra ağaca çarpıp durdu. Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu keserek güvenlik önlemi aldı. Ağaca çarparak duran kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çekildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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