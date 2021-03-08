Son dakika haberleri | Sultangazi'de kadın polisler karanfil ve KADES broşürü dağıttı
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Son dakika haberleri | Sultangazi'de kadın polisler karanfil ve KADES broşürü dağıttı

08.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:45
Son dakika haberleri | Sultangazi'de kadın polisler karanfil ve KADES broşürü dağıttı

Son dakika gündem haberine göre Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polisler, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kadınlara karanfil ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan birçok bilginin içinde bulunduğu KADES uygulaması broşürleri dağıttı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiğini belirten polis memuru, "Kadınlarımız için KADES adlı bir uygulamamız var. Bu uygulama kadına karşı her türlü şiddeti engellemek için kadınlarımıza yönelik hazırlanan bir proje. Akıllı telefonlarınıza bu uygulamayı indirdikten sonra, uygulama üzerinde bulunan acil arama butonuna bastığınız zaman, konumunuz tespit edilerek en kısa sürede ekiplerimiz tarafından olaya müdahale edip yaşadıkları zor durumdan kurtarıyoruz" dedi.

Kadınlar kendilerine karanfil veren ve KADES uygulaması hakkında kendilerini bilgilendiren polislere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. 

 


- İstanbul
Son dakika haberleri | Sultangazi'de kadın polisler karanfil ve KADES broşürü dağıttı
Son dakika haberleri | Sultangazi'de kadın polisler karanfil ve KADES broşürü dağıttı
Son dakika haberleri | Sultangazi'de kadın polisler karanfil ve KADES broşürü dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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