SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU; POLİSTEN KAÇAN ARAÇTAN 10 GÖÇMEN ÇIKTI
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SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU; POLİSTEN KAÇAN ARAÇTAN 10 GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünün önü ara sokakta kesildi.

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünün önü ara sokakta kesildi. Araçtan inen bir kişi koşarak polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında kaçan kişiyi, mahalle sakini uçan tekme atarak durdurdu. Kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen araç sürücüsü ve araçta bulunan 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Sultangazi'de polisin kaçak göçmen denetimleri devam ediyor. İlçe genelinde yabancı uyruklulara yönelik denetim yapan polis, içinde çok sayıda kişinin bulunduğu hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, aracı kovalamaya başladı. Sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler, Sultançiftliği Mahallesi 34 Sokak'ta aracın önünü keserek durdurdu. Bu sırada araçtan inen bir kişi koşarak polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca esnasında koşarak kaçan kişiyi bir mahalle sakini uçan tekme atarak durdurdu. Araç sürücüsünün kaçak göçmen taşıdığını ve araçta 10 kaçak göçmenin bulunduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Araç sürücüsü ile 10 kaçak göçmen polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü.

SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU; POLİSTEN KAÇAN ARAÇTAN 10 GÖÇMEN ÇIKTI
SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU; POLİSTEN KAÇAN ARAÇTAN 10 GÖÇMEN ÇIKTI
SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU; POLİSTEN KAÇAN ARAÇTAN 10 GÖÇMEN ÇIKTI
SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU; POLİSTEN KAÇAN ARAÇTAN 10 GÖÇMEN ÇIKTI
SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU; POLİSTEN KAÇAN ARAÇTAN 10 GÖÇMEN ÇIKTI
SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU; POLİSTEN KAÇAN ARAÇTAN 10 GÖÇMEN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU; POLİSTEN KAÇAN ARAÇTAN 10 GÖÇMEN ÇIKTI - Haberler
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