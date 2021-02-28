Sultangazi'de inşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada
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Sultangazi'de inşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada

28.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:22
Sultangazi'de inşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada

SULTANGAZİ'de inşaatın 5. katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, görenlere korku dolu anlar yaşattı.

SULTANGAZİ'de inşaatın 5. katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Yüreklerin ağıza geldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Sultangazi'de yapımı devam eden bir inşaatta metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta yer alan inşaatta çalışan işçi kendisini izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Kalıp halindeki tahtaların üzerine çıkan işçi, inşaatın en üst katında yan duvarda adeta cambaz gibi çalıştı. Kask ve halat gibi hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, etkili rüzgar karşısında olası bir kazaya davetiye çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, metrelerce yükseklikte bulunan yan duvardaki tahtaların üzerine oturan işçinin buradaki çalışmasının bitmesinin ardından iki arkadaşının yardımıyla binanın üstüne çıktığı kameraya yansıyor. 

 


- İstanbul
Sultangazi'de inşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada
Sultangazi'de inşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada
Sultangazi'de inşaat işçisinin tehlikeli çalışması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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