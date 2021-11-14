Son dakika haber: SULTANGAZİ'DEKİ YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi'de bir kafenin bahçe bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bahçe bölümünden bir grup gencin koşarak uzaklaşması kundaklama şüphesini uyandırdı.

YANGIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yangın kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin bahçeden koşarak uzaklaşmasının ardından kısa sürede alevlerin yükseldiği görülüyor.