Son dakika haberi... Sultangazi'de bilim çocukların ayaklarına geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Sultangazi'de bilim çocukların ayaklarına geldi

Son dakika haberi: Sultangazi'de bilim çocukların ayaklarına geldi -Bilim Firarda Otobüsü, Sultangazi'yi sokak sokak dolaşıyor Sultangazi Belediyesi'nin Bilim Firarda Otobüsü, sokak sokak dolaşarak çocukları farklı branşlardaki bilimsel atölye etkinlikleri ile buluşturdu.

15.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:36

Sultangazi'de bilim çocukların ayaklarına geldi

-Bilim Firarda Otobüsü, Sultangazi'yi sokak sokak dolaşıyor

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi'nin Bilim Firarda Otobüsü, sokak sokak dolaşarak çocukları farklı branşlardaki bilimsel atölye etkinlikleri ile buluşturdu. Ekinlikte çocukları yalnız bırakmayan Başkan Dursun, "Burada en önemli amacımız çocukların bilgisayar ve cep telefonlarından uzaklaşarak daha iyi bir şekilde sosyalleşmelerini ve bilimle olan iletişimlerini güçlü hale getirmek" dedi.

Sultangazi Belediyesi 'Mesafeler Bilime Engel Değil' mottosuyla yola çıkarak küçük mucitleri bilimle buluşturuyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı alanlardaki eğitimine ara veren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, Bilim Firarda Otobüsü ile ilçe genelinde sokak sokak dolaşıyor. 6 atölye ve 11 farklı alandaki etkinliklerle küçük mucitler bir yandan öğreniyor bir yandan da eğleniyorlar.

Otobüsün ilk durağı Eski Habibler Mahallesi oldu. Otobüs çocukların bilimle iç içe olmasını sağlıyor. Matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik kodlamadan dramaya 6 atölye ve 11 farklı alandaki etkinliklerle çocukların eğitimden uzaklaşmasının önüne geçiliyor. Uzman eğitmeler tarafından verilen atölye eğitimlerini çocuklar, en ince noktasına kadar takip etti.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, veliler de hazırlanan fotoğraf ve sergi alanını gezdi. Velileri çocukların bilgisayar ve cep telefonu kullanımı konusunda uyaran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, amacının çocukların sosyalleşmelerini ve bilimle olan iletişimlerini güçlü hale getirmek olduğunu söyledi.

"Bilim otobüsü Sultangazi'nin 15 mahallesini gezecek"

Çocukların bilgisayar ve cep telefonlarından uzakta bilim ve sanatla ilgilenmesi gerektiği belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün bilim firarda dedik. Bilim merkezimiz İstanbul'un en büyük bilim merkezlerinden bir tanesidir. Sultangazi'de 530 bin insan yaşıyor. 250 bin de 30 yaş altı genç ve çocuklarımız var. Dolayısıyla bilimi yalnızca belli alanlara hapsetmeden kendi ayaklarına götürelim istedik. Bilim otobüsü Sultangazi'nin 15 mahallesini gezerek astronomi, robotik, sanat, drama alanlarını taşıdık. Bunun yanında 5 yaş altı çocuklarımıza oryantasyon çalışmalarımız var. Burada en önemli amacımız çocukların bilgisayar ve cep telefonlarından uzaklaşarak daha iyi bir şekilde sosyalleşmelerini ve bilimle olan iletişimlerini güçlü hale getirmek" dedi.

"Buradaki etkinlikler çok güzel çok mutluyum"

Pandemi döneminde evde çok sıkıldığını söyleyen 9 yaşındaki Yasin Barhan,"Dünyadaki gezegenleri öğreniyoruz. Yıldızları öğreniyoruz. Evde otururken çok sıkıldım. Arada arkadaşlarımla dışarıya çıkıp oyunlar oynadım. Buradaki etkinlikler çok güzel çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Etkinliklerle çok eğlendiğini söyleyen 8 yaşındaki Evrim Uyanık, " Burada hem spor yapıyoruz hem de etkinliklere katılıyoruz. Çok eğleniyoruz. Tatilde evde derslerimi çalıştım" şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Sultangazi'de bilim çocukların ayaklarına geldi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Spor
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Yaşam
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Güncel
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı 3. Sayfa
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Son pişmanlık fayda etti! Fare zehri içtikten sonra polisi arayınca ölümden döndü
Son pişmanlık fayda etti! Fare zehri içtikten sonra polisi arayınca ölümden döndü
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ali Babacan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Alişan Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Oruç Genç Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Sultangazi'de bilim çocukların ayaklarına geldi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 10:20:25. #1.14#
title