Sultangazi'de anne ve kızının ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada - Haberler
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Sultangazi'de anne ve kızının ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatıdan kopan parçalar sokağa düştüğü esnada sokaktan geçen anne ve kızının saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi 308. Sokak'ta meydana geldi. Sultangazi'de gün boyu etkili olan şiddetli lodosta sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar ise sokağa düştü. Bu sırada sokaktan geçen anne ve kızı saniyelerle ölümden kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Selim Bayraktar - Hasan Tik/İHA)

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