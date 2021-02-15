Son dakika haberi! Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay koronavirüs denetimlerine katıldı

Bir son dakika haberine göre SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katıldı.

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katıldı.13-14 Şubat tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan 34 kişiye toplam 117 bin 946 lira idari para cezası uygulandı. 11 Mart 2020 tarihinden 15 Şubat 2021 tarihine kadar umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında, iş yerlerinde ve sokağa çıkma kısıtlamalarında gerçekleştirilen 42 bin 783 denetimde 5 bin 350 kişi ve 103 işletmeye toplam 11 milyon 163 bin 257 lira para cezası uygulandı.

"KURALARA UYMAK HEM KENDİ SAĞLIĞIMIZ HEM DE TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bütün bu denetimlerde alınması gereken kurallara uyulmasının hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından hayati bir önem taşıdığı vurgulan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla ilçemizdeki tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde genel bir denetim gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs ile mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymakla birlikte, sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelemizin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız devletimizin aldığı tedbirlere eksiksiz olarak riayet etmeleridir" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı