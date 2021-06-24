Son dakika haberi | SULTANBEYLİ'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ BASKINI KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre Sultanbeyli'de yasa dışı silah ve tarihi eser ticareti yaptığı belirlenen özel güvelik görevlisinin evine basın yapıldı.

Sultanbeyli'de yasa dışı silah ve tarihi eser ticareti yaptığı belirlenen özel güvelik görevlisinin evine basın yapıldı. Baskın sonucu evde yapılan aramalarda silahlar ele geçirilirken, gözaltına alınan Kutbettin Ş. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran günü, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Kudbettin.Ş.(53)'nin yasa dışı silah ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, aynı gün Kutbettin Ş.'nin Sultanbeyli'deki evine baskın yaptı. Evin müştemilat kısmında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 24 şarjör, 697 farklı çaplarda fişek, 6 çift tabanca kabzası, tarihi eser niteliğinde oldukları değerlendirilen 30 farklı boyutlarda sikke, 3 mühür, kadın figürlü yüzük, yılan motifli bilezik ele geçirildi.

Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Kudbettin Ş. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında Yasa Dışı Silah Ticareti suçundan işlem yapılan Kutbettin Ş., mahkemece serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı