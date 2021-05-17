Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
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Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SULTANBEYLİ'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

SULTANBEYLİ'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Abdulkadir Udeh Caddesi'nde bulunan bir adrese önceki gün baskın düzenlendi. Baskında, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen G.P. (37), İ.S. (38) ve 18 yaşından küçük H.P. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bin 925 uyuşturucu hap, 35,8 gram kokain, 708 gram kubar, 13 bin 610 lira ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan dün adliyeye sevk edilen şüpheliler H.P. ve İ.S. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli G.P. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
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