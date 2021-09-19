Son dakika haberi | Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'nda seyreden Kamil Ç. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra takla attı.
Kazada Kamil Ç. ile Fatma Ç. araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri