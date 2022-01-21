Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de panelvan araçtaki 5 kişi, aracın aynasına çarpan otobüsün şoförünü darbederek, hastanelik etti.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - SULTANBEYLİ'de panelvan araçtaki 5 kişi, aracın aynasına çarpan otobüsün şoförünü darbederek, hastanelik etti. Otobüs şoförü olay sonrası kendisini darbeden 5 kişiden şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11ÜS sefer numaralı otobüsün şoförü Fatih Bulvarı'nda bir panelvanın aynasına çarptı. Çarpma sonucu çıkan tartışmada panelvandaki 5 kişi, otobüs şoförüne saldırarak, darbetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Otobüs şoförünün darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, 5 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası yaralanan otobüs şoförü, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve tedavi oldu. Tedavisinin ardından Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne giden otobüs şoförü, kendisini darbeden 5 kişiden şikayetçi oldu.


Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada

Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada

Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada

Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada

Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada

Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada

Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada

Sultanbeyli'de otobüs şoförü darbedildi, o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Fatih, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title