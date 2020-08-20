Son dakika haberi! Sultanbeyli'de orman yangınları ile mücadele komisyon toplantısı gerçekleştirildi Son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de Kaymakam Metin Kubilay öncülüğünde orman yangınları ile mücadele komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sultanbeyli'de Kaymakam Metin Kubilay öncülüğünde orman yangınları ile mücadele komisyon toplantısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.07.2020 tarih ve 12254 sayılı genelgesi emirleri gereği, Sultanbeyli'de Kaymakam Metin Kubilay öncülüğünde orman yangınları ile mücadele komisyon toplantısı düzenlendi. Yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Orman İşletme Şefliği'nin faaliyetleri, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç, ekipman ve personel kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle gerçekleşen Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısına Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, Sultanbeyli Orman İşletme Şefi Ali Büyükyılmaz ve Belediye Zabıta Müdürü Abdulkadir Çapanoğlu katıldı. - İSTANBUL Kaynak: İHA