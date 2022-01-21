Sultanbeyli'de çocuğun kullandığı taksinin panelvanla çarpışması güvenlik kamerasında

Sultanbeyli'de çocuğun gizlice alarak kullandığı dedesine ait ticari taksinin panelvanla çarpışarak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Dedesi M.Y'ye ait ticari taksiyi gizlice alıp arkadaşı H.D. ile trafiğe çıkan M.Y.Ö, polislerin "Dur" ihtarına uymayarak yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sırasında tehlikeli ve kontrolsüz şekilde ilerledi.

Hamidiye ve Medine Caddesi'nin kesişiminde seyir halindeki panelvanla çarpışan ticari taksi, kaldırımın üzerine yan devrildi.

Ticari taksiyi kullanan M.Y.Ö. ve arkadaşı H.D, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından polis tarafından muhafaza altına alındı.

Çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ticari taksinin panelvanla çarpışması, ardından yolda dönerek kaldırıma devrilmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında kaldırımdaki yayaların son anda kaçtığı, çevredekilerin kazazedelere yardıma koştuğu görülüyor.