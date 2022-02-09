Sultanbeyli'de 3 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Battagazi Mahallesi, Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan Hasırcı Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binanın çatısındaki yangın, bitişikte bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.