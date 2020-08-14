Son dakika haberi: (Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın
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Son dakika haberi: (Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın

Son dakika habere göre SULTANBEYLİ'de Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika haberi: (Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın
14.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:59
SULTANBEYLİ'de Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerden itfaiye ekipleri, havadan helikopterin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü.

Yangın, Saat 17.00 sıralarında Aydos Ormanı'nda Mehmet Akif Mahallesi Kuran Kursu Caddesi yakınında çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ederken havadan da helikopter destek verdi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol alarak söndürdü. Bir süre soğutma çalışması yapan ekipleri bölgeden ayrıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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