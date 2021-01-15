Son dakika haberi... Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede (2)
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Son dakika haberi... Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede (2)

15.01.2021 13:36 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:41
Son dakika haberi... Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden DEAŞ'lı terörist adliyede (2)

Son dakika haberine göre TUTUKLANDITerör örgütü DEAŞ'ın Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin ettiğinin belirlenmesinin ardından MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Azzo Halaf Süleyman El Aggal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ'ın Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin ettiğinin belirlenmesinin ardından MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Azzo Halaf Süleyman El Aggal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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