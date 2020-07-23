Son dakika haberi... Sultanahmet Meydanı'ndaki Cuma Namazı için sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı
Son dakika güncel haberi... İ Kebir Cami-i Şerifi Açılış Programı öncesinde sosyal mesafe ayarlamaları yapılıyor.
23.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:33
AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi Açılış Programı öncesinde sosyal mesafe ayarlamaları yapılıyor.
- İstanbul
Fatih Belediyesi ekipleri, açılış öncesi Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların namaz kılacağı bölümde sosyal mesafe ayarlaması yapıyor. Namaz kılınacak alanda tek tek etiketler yapıştırılıyor. Yapıştırma işlemi öncesi iki kişinin arasındaki mesafeler ölçülerek belirleniyor.
- İstanbul
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Kaynak: DHA