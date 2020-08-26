Son dakika haberi: Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı
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Son dakika haberi: Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı

Bir son dakika haberine göre Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve Orman Bakanlığımız Milli Park'ın bitişiğine Sultan Alparslan'ın 442275 metre boyutlarında siluetini kazıdı" Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, zaferin 949.

26.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:03

Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve Orman Bakanlığımız Milli Park'ın bitişiğine Sultan Alparslan'ın 442275 metre boyutlarında siluetini kazıdı"

MUŞ - Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, zaferin 949. yıldönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakıyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zaferin önemine ve anlamına yakışır bir yere dönüştürüldüğünü ifade ederek, milli parkın bitişiğine Sultan Alparslan'ın 442275 metre boyutlarında siluetinin kazındığını söyledi.

Milli Park'ın her köşesi ayrı bir özellik taşıyor

Her köşesi ayrı bir tabii ve tarihi özellik taşıyan Türkiye'de hali hazırda 44 milli park bulunduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Milli parklarımızın bir kısmı ise tarihi milli park statüsü ile korunuyor. Bu statü de yer alan sahalarımızın tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynakları içerisinde barındırması; kültürel ve tarihi olayların tanıklık eden yerler olmaları hasebiyle de ayrıca önem arz ediyor" diye konuştu.

Malazgirt Meydan Muharebesinin Anadolu'nun yurt edinilmesinde mihenk taşı olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli "Bu muharebenin cereyan ettiği alanları kapsayan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı da tarihi milli park statüsü ile korunan alanlarımızdan birini teşkil ediyor. Bu kapsamda 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'a layık nesiller yetiştirmek için çalışıyor ve alanda tarihi bilinci güçlendirecek yatırımları halkımızla buluşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Park 949. yıldönümü kutlamalarına hazır

Milli parkta yapılan çalışmalara da değinen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Milli parkın ilan edildiği 2018 yılında alanda, fetih yolu, namazgah, şadırvan, protokol hizmet birimi, helikopter pisti yapımı ile merasim alanlarının düzenlenmesi yapıldı. Geçtiğimiz yıl ise, Giriş Kontrol Birimleri, Su Deposu, ilave Helikopter Pisti hizmete alındı. Ayrıca halkımızın tarihi bir atmosfer içerisinde aynı zamanda doğa ile baş başa vakit geçirebilmesi maksadıyla Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi yaparak hizmete sunuldu. Bu yıl da, idare binası, cami tadilatı, şadırvan, güvenlik kamera sistemi, ilave bin tonluk su deposu ve sondaj kuyuları, bitkisel ve yapısal peyzaj çalışmaları ile millet bahçesi içerisinde yürüyüş yolları, çelik yaya köprüsü, çocuk oyun alanı yapımı gibi pek çok yatırım yaparak sahayı zaferin 949. yılı kutlama törenleri öncesinde hazır hale getirdik. Sonuç olarak Milli Parkın ilanından bugüne 63,2 milyon TL'lik hizmeti halkımızın istifadesine sunduk."

Sultan Alparslan'ın silüeti, bize yurt olarak hediye ettiği topraklara kazındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıldönümü etkinliklerindeki konuşmasında da değindiği gibi Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında ise Malazgirt ruhunu yaşatabilmek ve bu topraklara ebediyen sahip çıkılacağını göstermek amacıyla Milli Parkın bitişiğindeki 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak Sultan Alparslan'ın 442275 metre boyutlarında silueti oluşturuldu. Bu devasa silüet için Guinness'e başvuruda bulunuldu ve tescil süreci de devam ediyor.

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Son dakika haberi: Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı

Kaynak: İHA

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