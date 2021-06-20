Son dakika haberi... Sulama kanalına düşen çocuk yaşamanı yitirdi

Son dakika habere göre MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağında sulama havuzuna düşen 2.5 yaşındaki Mustafa Burak Evren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağında sulama havuzuna düşen 2.5 yaşındaki Mustafa Burak Evren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evren'in cenazesi, Kozluca Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alaşehir'in kırsal Kozluca Mahallesi'nde yaşayan Murat Evren (40) ve eşi Ümmü Evren, dün saat 18.30 sıralarında oğulları Mustafa Burak Evren'i de alarak Bağarası mevkisindeki üzüm bağına gitti. Bağda çalışan Evren çifti, bir ara oğulları Mustafa Burak'ın ortadan kaybolduğunu fark edip, aramaya çıktı. Murat Evren, bağdaki 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu havuzda oğlunun çırpındığını fark etti. Hemen suya atlayan Evren, oğlunu sudan çıkardı. Ailesi tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk buradaki ilk müdahalenin ardından çok su yuttuğu ve durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz Mustafa, burada doktorların müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamanı yitirdi. Jandarma, Mustafa Burak Evran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Evren'in yakınlarına teslim edilen Mustafa Burak Evren 'in cenazesi ilk olarak Kozluca Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından çocuğun cenazesi, Kozluca Mahallesi Camii'ne götürüldü. Cenaze töreninde baba Murat Evren ve anne Ümmü Evren güçlükle ayakta durabildi. Evren'in cenazesi, ikindi vakti Alaşehir Yeni Mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan