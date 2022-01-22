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Son dakika... Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: - Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi Samsun'un Bafra ilçesinde boş sulama kanalına düşen alkollü şahıs, polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde boş sulama kanalına düşen alkollü şahıs, polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi yeni stadyum arkasında bulunan kanal yolunda meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla birlikte alkol alan H.İ., kanal yolundan evlerine giderken dengesini kaybederek boş sulama kanalını içine düştü. Babası 112'yi arayarak oğlunun kanala düştüğünü söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde boş sulama kanalının içinde H.İ'yi yatarken buldu. İtfaiye ekipleri şahsı boş sulama kanalından çıkartmak için kanala merdiven uzattı. Pantolonu ayaklarına dolaşan H.İ. alkolünde tesiriyle ayağa kalkmakta güçlük çekti. Kanalın içine inen itfaiye eri ayaklarına dolanan pantolonunu çıkarttıktan sonra alkolü şahsı polislerinin de yardımıyla kanaldan çıkardı. Polis ekipleri şahsı hastaneye götürmek için ambulans çağırmak istedi. Alkollü şahıs bir şeyinin olmadığını söyleyerek hastaneye gitmek istemedi.

Polis ekiplerince kenardan dikkatli gitmeleri yolunda uyarılan baba-oğul, kol kola girerek evlerinin yolunu tuttu.

Son dakika... Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Son dakika... Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Son dakika... Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Son dakika... Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Son dakika... Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Son dakika... Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Son dakika... Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Son dakika... Sulama kanalına düşen alkollü şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haber

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