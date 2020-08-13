Son dakika haberi... Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı
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Son dakika haberi... Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı

Son dakika haberi... Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen araçtaki 2'si çocuk 3 kardeşin cesedi olay yerine giden ekipler tarafından sudan çıkartıldı.

13.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:02

Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen araçtaki 2'si çocuk 3 kardeşin cesedi olay yerine giden ekipler tarafından sudan çıkartıldı. Olayda hayatını kaybeden Abdulaziz Bakış'ın 2 gün sonra uzman çavuş olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Abdulaziz Bakış'ın kullandığı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Akıntıya kapılan aracı görenler durumu itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü sualtı arama polislerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, otomobil sudan çıkarttı. Otomobilde yapılan incelemede Abdulaziz Bakış ile 5 ve 8 yaşındaki Zeynep Bakış ile Sara Bakış'ın cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan aracın içerisindeki cesetler, otopsi yapılamak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İki gün sonra göreve başlayacaktı

Olayda hayatını kaybeden Abdulaziz Bakış'ın askerliğini bitirdikten sonra girdiği askeri personel alımı sınavını kazandığı ve 2 gün sonra uzman çavuş olarak görev yerine giderek mesleğine başlayacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haberi... Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı

Kaynak: İHA

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