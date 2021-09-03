Son dakika haberi... Sudanlı sanatçı Ebu Ubeyde Hasan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Sudanlı sanatçı Ebu Ubeyde Hasan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sudanlı sanatçı Ebu Ubeyde Hasan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberlerine göre Sudanlı sanatçı Ebu Ubeyde Hasan, uzun bir hastalık döneminin ardından 69 yaşında hayatını kaybetti.

Sudanlı sanatçı Ebu Ubeyde Hasan, uzun bir hastalık döneminin ardından 69 yaşında hayatını kaybetti.

Hasan'ın ölümü sonrası Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Konsey üyeleri, sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşarak üzüntülerini ifade etti.

Halk müziği sanatının öncülerinden biri olarak bilinen Hasan, yerel müzik aleti tamburu çalmadaki ustalığıyla tanınıyordu.

1970'li yıllarda müzik dünyasına giren Hasan, Sudan'da halk müziğinin öncüsü olarak kabul ediliyordu.

Cenazesine Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi de katıldı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da başkent Hartum'un Omdurman kentinde merhumun cenazesine katılanlar arasındaydı.

Twitter hesabından açıklama yapan Neziroğlu, "Kendisini daha önce ziyaret edip tanıma fırsatı bulduk. Bugün cenazesinde bulunuyoruz. Kadir sanatçı Ebu Ubeyde Hasan'a Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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