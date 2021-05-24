Son dakika haberi! Sudan ve Katar Dışişleri Bakanları, iki ülkenin iş birliği alanlarını görüştü
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Son dakika haberi! Sudan ve Katar Dışişleri Bakanları, iki ülkenin iş birliği alanlarını görüştü

Son dakika haberi! Sudan ve Katar Dışişleri Bakanları, iki ülkenin iş birliği alanlarını görüştü
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Es-Sadık el-Mehdi ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, iki ülke arasındaki ortaklık meselesini ele aldı.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Es-Sadık el-Mehdi ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, iki ülke arasındaki ortaklık meselesini ele aldı.

Sudan Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katarlı Bakan Al Sani, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Sudanlı mevkidaşı Mehdi ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki siyasi danışma mekanizmalarının harekete geçirilmesi, çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi için ikili görüşmelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Sudanlı Bakan, Hartum'un Doha ile sağlam ikili ilişkilerini güçlendirme ve daha geniş ufuklara taşıma isteğini aktardı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin hem hükümetler hem de halklar arasındaki derinliğine işaret eden Katarlı Bakan ise ülkesinin meselelerinde Sudan'ı desteklemeye devam etme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Al Sani, özellikle Hedasi Barajı ve Etiyopya ile sınır gerilimleri başta olmak üzere Doha'nın bu konuda gerekli yardım ve tavsiyeleri vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Katarlı Bakan Al Sani, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Hartum'a gelmişti.

Sudan'da yaklaşık 3,8 milyar dolarlık yatırımı olduğu tahmin edilen Katar, ülkedeki yatırımcı ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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